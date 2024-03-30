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Станом на березень 2024 року у Миколаївській області на обліках служби в справах дітей перебувають 1890 неповнолітніх.

Про це заявила Начальниця служби у справах дітей Миколаївської ОВА Ірина Пономарьова під час брифінгу 28 березня.

За словами Ірини Пономарьової, батьки 1720 дітей ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків через алкоголізм, або інші фактори. Серед них є 14 дітей, які систематично залишають своє місце проживання.

— Звісно, інколи ми бачимо, що вони перебувають в розшуку, — сказала Ірина Пономарьова.

Ще 135 дітей перебувають на обліку через те, постраждали від домашнього насильства. З них 34 дітей стали жертвами фізичного насильства, а 11 – постраждали від сексуального насильства. Ще 90 дітей зазнали психологічного насильства.

— Якщо батьки сваряться на високих тонах — такі факти фіксуються. Діти від цього страждають. Давайте про це не забувати, — додала вона.

Ірина Пономарьова також закликала мешканців повідомляти про випадки протиправних дій по відношенню до дітей у відповідні органи.

— Якщо ви чуєте, що щодо дитини вчиняється домашнє насильство, чуєте про жорстоке поводження, або навіть булінг в школі — повідомляєте про це в правоохоронні органи, а також у Службу у справах дітей, — наголосила вона.

Нагадаємо, що станом на жовтень 2023 року у Миколаївській області офіційно зареєстровано майже 15 тисяч внутрішньо переміщених осіб-дітей.