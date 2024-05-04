Станом на початок травня в російському полоні перебувають 32 представники українських медіа. Наразі ведуться переговори про їхнє повернення.

Про це повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Посадовець зазначив, що міністерство вже готує бюджетну декларацію на наступний рік, де буде серйозний акцент на фінансовій підтримці регіональних медіа, зокрема друкованих.

Також в. о. міністра розповів про діяльність Телеграм та ТікТок каналів. За його словами, наразі нараховано близько 350 ворожих акаунтів, при цьому вже кілька десятків із них заблоковані.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року щонайменше 25 українських журналістів знаходяться у російському полоні. Серед них кримсько-татарські громадянські журналісти і затримані на тимчасово окупованих територіях.