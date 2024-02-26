Громадяни Індії в лавах армії РФ. Фото: wikimedia.org

Влада Індії допомагає своїм громадянам звільнитися від служби у лавах російської армії.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Індії.

Міністерство закордонних справ Індії підтвердило інформацію ЗМІ, що індійці з російської армії звертаються за допомогою для демобілізації.

Зазначається, що кожен випадок, доведений до відома посольства Індії в Москві, ретельно обговорювався російською владою. В результаті кілька індійців уже звільнено.

«Ми, як і раніше, віддані, як першочергове завдання, активно добиватися спільно з російською владою всіх відповідних справ індійських громадян, які вимагають дострокового звільнення з російської армії», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, що у квітні минулого року поставки військової продукції з РФ до Індії зупинилися, адже країни намагаються знайти механізм оплати, який би не порушував санкції США.