Центр рекрутингу у Запоріжжі. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України планує незабаром відкрити 27 центрів рекрутингу до Збройних сил в обласних центрах та великих містах.

Про це повідомив уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець під час відкриття другого центру рекрутингу в Україні.

Центр відкрили у Запоріжжі. Він працюватиме як консультативно-інформаційний офіс, який, за необхідності, здійснюватиме супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони.

— Загалом у I півріччі 2024 року заплановано відкриття 27 таких центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах, – сказав Олексій Бежевець.

У Міноборони зазначили, що наразі найбільший запит спостерігається на операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців сфери IT та інших категорій професій, чиї знання та вміння потрібні у Силах оборони держави.

Нагадаємо, у лютому у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. Це — пілотний проєкт Міністерства оборони спільно з Львівською міською радою.

Також на початку року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Україні скоро запрацює проєкт для цифрового рекрутингу до лав Сил оборони України — він уже на завершальній стадії.