Відкриття центр рекрутингу української армії. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП.

У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. Це — пілотний проєкт Міністерства оборони спільно з Львівською міською радою.

Про це повідомляє Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У центрі можна буде дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у Збройних силах України. У приміщенні щодня працюватимуть п'ять рекрутерів, які консультуватимуть усіх бажаючих.

«Важливо, що центр не матиме відношення до структур ТЦК, а рекрутери не є військовослужбовцями. Тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації», — зазначається в повідомленні.

Відкриття центр рекрутингу української армії. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП.

Відкриття центр рекрутингу української армії. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП.

Нагадаємо, що у середу, 7 лютого, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації №10449.

Після цього стало відомо, що Профільний комітет Ради доопрацьовуватиме новий законопроєкт по мобілізації, бо «питання до нього є у всіх». Декілька моментів вже знаходяться в роботі.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.