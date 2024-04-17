Навчальні заклади прифронтових міст, зокрема Миколаєва необхідно переводити до офлайн-навчання, щоб не втратити учнів. Для цього необхідно будувати в регіонах підземні школи.

В ефірі національного телемарафону у понеділок, 17 квітня, заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький заявив, що таке будівництво має стати пріоритетом уряду, пишуть «НикВести».

За майже чотири роки дистанційного навчання у нинішнього покоління школярів та студентів погіршився рівень знань та комунікаційних навичок, каже посадовець. Михайло Винницький наголосив, що влада має створити безпечні умови навчання, щоб не втратити дітей у школах Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя, Дніпра тощо.

— Вже 4 роки ми є в онлайн-режимі: ковід, повномасштабне вторгнення. В нас достатньо освітніх втрат, питання не в знаннях. Питання не в тому, що діти знають менше, але але в них є певні навички, які не настільки розвинуті, які мали б бути. Це соціалізація, групова робота, презентація. Ми росли в суспільстві, де ми особисто між собою спілкувались. Ми маємо повернути дітей до особистого спілкування — це пріоритет. Але очевидно, що пріоритет і безпека. Тому ми виходимо на пріоритет загальноурядовий, що в нас мають зʼявитись, особливо в таких містах, як Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро, Одеса нормальні підземні школи. Тому що, якщо ми цього не будемо мати, наші діти разом з батьками виїдуть з цих територій, а це крок назустріч нашому ворогу. Ми не можемо таке дозволити, — заявив посадовець.

При цьому він зазначив, що даний проєкт коштуватиме «мільярди бюджетних коштів».

— Але це неймовірно дорога справа. На будівництво таких укриттів підуть мільярди бюджетних коштів. В нас є донори, які нам допомагають, але роботи ще багато, — додав Михайло Винницький.

Як вчаться діти в прифронтових містах?

Як відомо, аналогічний проєкт з будівництва підземної школи реалізували у Харкові. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Загалом в міста діє дистанційна, офлайн і змішана форми навчання.

В кінці березня в Запоріжжі вперше від початку повномасштабної війни 24 школи повернулись до змішаного формату навчання. У змішаному форматі працюють також школи у Дніпрі.

А в Одесі в 2024 році працюють очно майже всі навчальні заклади.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.