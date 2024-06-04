У церковних лавках УПЦ (МП) поширювали проросійську літературу, яка пропагувала релігійну нетерпимість та виправдовували війну РФ проти України. Власники крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як зазначається, партії ворожих примірників виявили у Миколаєві, Ужгороді, Житомирі, та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП).
Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія РФ проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості.
За даними слідства, масове поширення провокативних видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь РФ.
« Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині викрили вчителя інформатики, який поширював російську пропаганду. Чоловік публікував дописи з закликом захопити Україну в соціальній мережі «Однокласники», за одну таку публікацію він брав 50 російських рублів, тобто 23 гривні. Його засудили до пʼяти років та місяця позбавлення волі.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У церковних лавках УПЦ (МП) поширювали проросійську літературу, яка пропагувала релігійну нетерпимість та виправдовували війну РФ проти України. Власники крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як зазначається, партії ворожих примірників виявили у Миколаєві, Ужгороді, Житомирі, та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП).
Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія РФ проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості.
За даними слідства, масове поширення провокативних видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь РФ.
« Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині викрили вчителя інформатики, який поширював російську пропаганду. Чоловік публікував дописи з закликом захопити Україну в соціальній мережі «Однокласники», за одну таку публікацію він брав 50 російських рублів, тобто 23 гривні. Його засудили до пʼяти років та місяця позбавлення волі.
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