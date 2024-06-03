Учитель інформатики з Первомайська отримав 5 років та місяць позбавлення волі за поширення російської пропаганди. Чоловік публікував дописи з закликом захопити Україну в соціальній мережі «Однокласники», за одну таку публікацію він брав 50 російських рублів, тобто 23 гривні.

«НикВести» ознайомилися з рішенням Первомайського міського районного суду від 1 травня.

Свою діяльність 53-річний чоловік розпочав у березні 2022 року. Тоді він долучився до різного роду антиукраїнських спільнот у соціальній мережі «Однокласники» та почав поширювати публікації з ознаками виправдовування Російського вторгнення на територію України. Зокрема чоловік поширював дописи з закликами насильницького характеру стосовно української нації та зміни державного кордону країни.

Мешканець Миколаївщини отримав п’ять років за заклики захопити Україну. Фото: прокуратура Миколаївщини

«У поширеному відео з наступним текстом: «00:00 – 00:59: «Борьба за победу в Специальной военной операции – общее дело всей страны. Мы должны поддержать тех, кто вносит вклад в нашу Победу: воинов, их жен и детей…» – міститься публічний заклик до вчинення умисних дій зі зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України», – йдеться у вироку суду.

У листопаді 2022 року чоловік розповсюдив відео херсонського колаборанта Володимира Сальдо, де той говорить «про воз’єднання» з РФ. Зазначимо, що на той момент колаборант вже був засуджений до 15 років позбавлення волі за державну зраду.

Під час засідання суду чоловік не визнав свою провину та заявив, що часто навіть не читав дописи, які поширював.

«В судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень фактично не визнав, пояснивши, що дійсно публікував в мережі Інтернет чужий матеріал, який зазвичай навіть не читав, за що йому сайти платили за використання його персональних даних в публікаціях. Не заперечував того факту, що зазначені в обвинувальному акті публікації були серед опублікованих ним чужих матеріалів. Наполягав, що він публікації не поширював, а саме публікував, за завданнями, які йому приходили в мережі Інтернет, він підписувався на російські Телеграм-канали та публікував за винагороду, за 50 рублів за публікацію, серед яких було багато реклами, — йдеться в рішенні суду.

Суд визнав чоловіка винним у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників (частина 1, частина 2 статті 110, частина 2, частина 3 статті 436-2 КК України). Зловмиснику призначили покарання у вигляді пʼяти років та одного місяця тримання під вартою.

Нагадаємо, до 15 років позбавлення волі засудили миколаївця, який наводив російські ракети на об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.

Раніше до 11 років увʼязнення засудили мешканця Миколаївщини, який збирав інформацію про позиції ЗСУ та HIMARS для коригування ракетних ударів ворогом.