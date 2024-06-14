Завдяки енергомодернізації «Миколаївоблтеплоенерго» в опалювальному сезоні 2023-2024 роках вдалося зекономити близько 1,8 мільйона кіловат електроенергії у порівнянні з попередніми роками.

Це складає 15% електроенергії, яка загалом споживається підприємством, повідомляють на підприємстві.

Зазначається, що у грошовому виразі економія склала понад 14 мільйонів гривень.

«Завдяки модернізації обладнання в котельних ми спожили і споживатимемо у майбутньому на 15% менше електроенергії, економлячи власні кошти, та скорочуючи загальне споживання ресурсів. Це нам вдалося реалізувати, зокрема, завдяки допомозі данського уряду Миколаєву та наданому обладнанню», — пояснює директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

На підприємстві зазначили, що минулоріч напередодні опалювального періоду фахівці встановили на 30 об’єктах теплопостачання 13 підживлювальних станцій та 44 мережеві насоси з частотними перетворювачами.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві планують встановити модульні когенераційні установки, які можуть повністю забезпечити електроенергією інфраструктуру міста. Про це в грудні 2023 року заявляв керівник Миколаївоблетеплоенерго Микола Логвінов.

Зокрема мова про це йшла під час сесії Миколаївської міської ради 30 травня. Депутати погодили знесення старої будівлі котельні. А ділянку використають для реалізації будівництва установки.