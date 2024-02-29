Миколаївці незадоволені роботою топонімічної комісії. Містяни звернулися до депутатів Миколаївської міськради з проханням розпустити комісію та створити нову.

Про це йшлося на сесії міськради 29 лютого, пишуть «НикВести».

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зачитав депутатам звернення містян, у якому йшлося про невдоволення громадськості висловленнями голови комісії Олександра Тригуба стосовно назв деяких вулиць, а також ігнорування думки містян членами комісії.

— Голова топонімічної комісії Олександр Тригуб дозволив собі зробити непристойні заяви, які викликали величезне обурення у миколаївської патріотичної громади. Людина яка вчить студентів, захищає і виправдовує царського опричника Потьомкіна. Не менше дивує бажання зберегти назву вулиці Декабристів. Своє рішення мотивують тим, що декабристи були жертвами репресій царської влади. Якщо виходити з цієї логіки, то Центральному проспекту треба було повернути ім'я Леніна, оскільки він теж піддавався царським репресіям, — йдеться у зверненні.

Миколаївці вимагають провести аудит роботи діючої комісії та розпустити її. Натомість пропонують створити нову, членами якої стануть «патріотичні» громадські активісти.

— У разі невиконання наших вимог? залишаємо за собою свободу дій, — йдеться у зверненні.

Депутат Андрій Янтар підтримав таке звернення. Він зазначив, що неодноразово був присутній на засіданнях комісії та невдоволений її роботою.

— По-перше, громадськість не приймала участь у засіданнях комісії, мені з першого разу не дозволили приймати участь, на другий раз я все ж таки потрапив… Там стаються конфлікти з військовими навіть, наприклад, військовий, голова Асоціації інвалідів учасників АТО Роман Бойко написав заяву про вихід зі складу комісії, — сказав Андрій Янтар.

Депутат Володимир Топчий розповів, що також слідкував за засіданнями комісії і не розуміє, за яким принципом її члени обирали назви для об’єктів, що підлягають перейменуванню. Однак він не підтримав ідею з розпуском комісії. Натомість Володимир Топчий запропонував колегам вислухати її голову Олександра Тригуба та інших членів.

— Я декілька разів слухав комісію, мені теж не все там сподобалося і було не зрозуміло, як люди підходять до перейменування вулиць. Я так думаю, якщо таке питання виникло, треба покликати голову комісії і поспілкуватися, а не слухати лише одну сторону. Я думаю, не правильно розганяти комісію, треба заслухати її членів, — сказав він.

В результаті депутатами було прийняте рішення запросити представників на одну з комісій Миколаївської міськради, щоб надати депутат можливість ознайомитися з двома сторонами питання.

— Тож я прошу, в-першу чергу, комісію з законності опрацювати це звернення, — резюмував міський голова Олександр Сєнкевич.

Закон про деколонізацію у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв.

Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.

Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії.

На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».

Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року топонімічна комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації.

Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В томі числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.