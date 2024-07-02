Суд / Фото з відкритих джерел

Суд визнав винним 35-річного жителя Миколаєва, за крадіжку телефона, вчинену в умовах воєнного стану.

Йому призначили сім років позбавлення волі, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, у квітні цього року в одному із сіл Миколаївського району, раніше судимий миколаївець, підійшов до 58-річного чоловіка та попросив подзвонити. Після того як йому дали мобільний телефон він втік.

Нагадаємо, у Вознесенську поліція затримала підозрюваного у крадіжці грошей та мобільних телефонів з приміщення автовокзалу. Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїли, проникнувши через вікно диспетчерської кімнати.