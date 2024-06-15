Викрадені телефони з автовокзалу у Вознесенську. Фото: поліція у Миколаївській області

У Вознесенську поліція затримала підозрюваного у крадіжці грошей та мобільних телефонів з приміщення автовокзалу.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Зазначається, що зранку, 13 червня до поліції надійшло повідомлення від працівниці районного автовокзалу про те, що з каси диспетчерської викрали 6 тисяч гривень та мобільні телефони.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що крадіжку скоїли, проникнувши через віконечко диспетчерської кімнати.

Ним виявився, 33-річний чоловік, який неодноразово відбував покарання за вчинення крадіжок та нещодавно звільнився із місць позбавлення волі. Підозрюваного затримали того ж дня у Первомайську.

При особистому огляді у затриманого поліцейські виявили викрадені мобільні телефони. Крім того, поліцейські перевіряють причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території районного центру та області.

Нагадаємо, у Южноукраїнську місцевий мешканець вкрав із супермаркету алкоголь та продукти. Чоловіку загрожує до десяти років ув'язнення.