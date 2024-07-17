Начальниця управління охорони здоровʼя Миколаєва Ірина Шамрай, фото: «НикВести»

Управління охорони здоровʼя Миколаєва назвало маніпуляцією новину про 6-місячну дівчинку, яка впала в кому після щеплення. Дитина з такими даними не поступала в реанімаційні відділення ні в миколаївські, ні в одеські лікарні.

Про це під час брифінгу у середу, 17 липня, заявила начальниця управління Ірина Шамрай під час брифінгу, повідомляє кореспондентка «НикВести».

Як відомо, миколаївське видання Новости-N, посилаючись на рідних сімʼї, повідомило, що після щеплення у дитячій поліклініці №2 впала в кому 6-місячна дівчинка на імʼя Поліна.

Вчора ввечері підтверджень цьому не надали ні в управлінні міськздоровʼя, ні рідні самої дитини.

За словами Ірини Шамрай, місто та область після цієї інформації провели ретельну перевірку по медичним закладам, однак в жодній з реанімацій Миколаєва дитини з побічною реакцією на щеплення не було. Крім того, по базам даних у жодному з пологових будинків за останні місяці дитини на імʼя Поліна не народжувалось.

— Згідно з реєстрацією по електронній базі даних, по всіх випадках, які зареєстровані по захворюванням на сьогоднішній день, така дитина не зареєстрована. Вчора ввечері нам стало відомо, що прізвище дитини. Ми зв'язалися з колегами з Одеси, у яких також є реанімаційне дитяче відділення. З 8 червня діти з міста Миколаєва з побічною реакцією на проведення щеплення не поступали, а тим більше не поступали діти з іменем Поліна у віці 6 місяців. Проведена перевірка по нашим пологовим відділенням. Поліна в закладах міста Миколаєва не народжувалась протягом вказаного періоду, — заявила Ірина Шамрай.

Новину про дитину керівниця управління назвала маніпуляцією, яка може зашкодити подальшому вибору батьків малюків при щепленнях. Більш того, вона вважає, що ця історія була сфабрикована кимось для розповсюдження.

— Я розумію, що дана інформація дуже популярна серед наших мешканців тому що і так ми всі знаходимось в такому дуже неякісному ментальному здоров'ї. І саме сьогодні дороге для кожної дитини це дитина. Мені прикро, що маніпуляції з таким може призвести до того, що знизиться кількість людей, які будуть мати бажання щепити своїх дітей. Кожна така стаття вбиває віру в батьків, — наголосила посадовиця. Я відповідаю повністю за свої слова. Я маю сьогодні, як очільник управління охорони здоров'я більше 40 тисяч щеплень в місті Миколаєві. Я за кожну побічну реакцію відповідаю. Повірте мені, що людина, яка маніпулює на дітях… Ну, я, як професіонал, чітко розумію, людина, яка цю історію створила, давно не працює в охороні здоровʼя, не знає, як це все відбувається, — заявила Ірина Шамрай.

Управління також знайшло контакти хрещеної дівчинки, яка і повідомила інформацію ЗМІ, Вікторії Басараєвої. Однак деталі цієї розмови Ірина Шамрай відмовилась розголошувати.

— Ми навіть знайшли телефон Басараєвої Вікторії. Її чоловік у нас на декларації в одному з центрів, ми з нею розмовляли. Я не буду озвучувати позицію, вона надана була в приватній бесіді. Той канал, який публікував зі слів Вікторії, може звернутись до неї та поспілкуватись, — сказала вона.

На уточнююче питання журналістки «НикВести», про те чи є фейком ця історія, Ірина Шамрай запропонувала ЗМІ знайти усі дані про дитину та разом з комісією провести перевірку.

— Я все розповіла. Такої дитини в реанімаціях Одеси немає, в реанімації міста Миколаєва 6-місячна Поліна наразі не знаходиться, — відповіла посадовиця. — А в ЦПМСД №2 така дитина щеплювалась?, — запитала журналістка. — Ні, немає такої дитини. Я готова особисто з вами зібратись, ви мені даєте прізвище, дату народження і я вас залучаю до комісії, ми з вами проведемо перевірку. Якщо така дитина є, наслідки такі є, то ми зобовʼязані були подати в державний центр, який займається розслідуванням подібного, — резюмувала Ірина Шамрай.

Нагадаємо, 15 липня екскерівниця Миколаївської обласної інфекційної лікарні, депутатка Світлана Федорова заявила, що у сімейній амбулаторії №5 ліки та вакцини зберігають в умовах рекордної спеки у Миколаєві.

У відповідь на це в адміністрації міської поліклініки №1 запевнили, що вакцинація дітей у періоди екстремальної спеки є абсолютно безпечною, оскільки вакцини зберігаються у спеціальних холодильниках або термоконтейнерах.