На кордоні з Угорщиною затримали «багатодітного батька» з підробленними документами / Фото: ДПСУ

На кордоні з Угорщиною прикордонники затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у підробленні документів. Він видавав себе за багатодітного батька трьох литовських дітей.

Про це повідомили в Державні прикордонній службі України.

Зазначається, що під час перетину кордону 26-річний житель Тернополя надав на паспортний контроль три нотаріально завірені копії свідоцтв про народження дітей.

Чоловік повідомив, що їде на побачення із сином 2018 року народження та двійнею донечок, які нібито народилися у вересні 2022 року. Згідно з наданими документами усі троє дітей народилися в Литві.

Під час перевірки прикордонники з’ясували, що надані документи сфальшовані. За даними ДПСУ, за 11 місяців до народження двійні затриманий жодного разу не покидав Україну, а вказана у свідоцтвах про народження дітей жінка, ніколи не була на території України.

Згодом чоловік зізнався, що через один із телеграм каналів знайшов людей, які за 4,5 тисячі доларів виготовили йому документи та запевнили, що з ними він зможе перетнути кордон.

Прикордонники відмовили українцю у перетині кордону за підозрою в підробленні документів. За це йому загрожує кримінальна відповідальність.

У ДПСУ зазначили, що з початку року прикордонники Мукачівського загону виявили понад 100 підроблених документів, з якими чоловіки намагалися перетнути кордон.

Нагадаємо, жителька Миколаєва організувала злочинну групу, яка допомагала чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Одним зі способів була підробка свідоцтв про народження неіснуючих дітей для нібито підтвердженя наявності статусу багатодітного батька.

У 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду 5 кримінальних проваджень проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.