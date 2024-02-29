Оксана Єльчієва та Альона Каптан. Фото: скриншот з відео.

В Миколаївської області працюють п’ять місць тимчасового поселення, в яких наразі живуть 322 внутрішньо переміщені особи.

Про це розповіла директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва, передають «НикВести».

— На території Миколаївської області є п'ять місць тимчасового поселення в яких на сьогодні проживає 322 особи. Також, в територіальних громадах є 106 об'єктів соціального тимчасового житла, в яких проживає більше 400 внутрішньо переміщених осіб, – сказала Оксана Єльчієва.

За її словами, кількість ВПО в області кожного дня зростає, тому департамент соцзахисту разом з Миколаївською Радою ВПО проводять моніторинг місць, які можуть надати внутрішньо переміщеним особам.

Наразі відомство працює з територіальними громадами для розширення фонду соціального та тимчасового житла.

— Зараз йде мова про те, щоби переглянути той житловий фонд який є в державному майні та переглянути ті помешкання, які є в комунальній власності тих громад для того, щоб розширити мережу, де можуть проживати внутрішньо переміщені особи, – сказала директорка департаменту.

Оксана Єльчієва нагадала, що крім цього, продовжується програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених, серед яких «70х30».

— Ми продовжуємо працювати в цьому в цьому напрямку для того щоб розширити кількість місць де можуть проживати внутрішньо переміщені особи, – сказала Оксана Єльчієва.

Переселенці на Миколаївщині

Станом на лютий 2024 року, в Миколаївській області перебувають понад 129 тисяч переселенців. За словам директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксани Єльчієвої, з 129 тисяч — понад 74 тисячі жінок, 34 тисячі дітей, 10 тисяч людей похилого віку та п'ять тисяч людей з особливими потребами.

У грудні 2023 року в місті Первомайськ анонсували будівництво 26 будинків для переселенців. Кошти для цього будуть залучатимуть у міжнародних донорів. Також центр для проживання ВПО облаштують в будівлі зруйнованої лікарні в селі Шевченково.

У лютому повідомлялось, що в одному районі Миколаєва, ремонтують гуртожиток, де розмістять внутрішніх переселенців. Про те, коли воно буде готове для поселення і як це можна зробити — про це «НикВести» розповіли детальніше.

Напередодні, у вересні 2023 року, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що майже 180 тисяч ВПО отримують фінансову допомогу помилково. Серед них також був мешканець Первомайську, якого визнали винним у лютому 2024 року.