На Одещині прикордонники ліквідували трансфер до Молдови для ухилянтів / Фото: ДПСУ

Правоохоронці затримали двох громадян України, які організували канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

За даними слідства, схему організував 40-річний місцевий житель Одеської області, залучивши до цього 50-річного спільника.

Зазначається, що пошук потенційних «клієнтів», які хотіли потрапити до Молдови, підшукували як через мережу Інтернет, так і серед жителів прикордоння. Коштували такі послуги 3,5 тисячі доларів.

Правоохоронці затримали організатора та пособника каналу незаконного переправлення чоловіків та оголосили обом про підозру за частиною 3 статті 332 КК України. Наразі слідство триває.

На Одещині прикордонники ліквідували трансфер до Молдови для ухилянтів / Фото: ДПСУ На Одещині прикордонники ліквідували трансфер до Молдови для ухилянтів / Фото: ДПСУ На Одещині прикордонники ліквідували трансфер до Молдови для ухилянтів / Фото: ДПСУ

Нагадаємо, у Миколаєві та Ужгороді затримали трьох підозрюваних в організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Зазначається, що миколаївці шукали клієнтів, а житель Ужгорода консультував клієнтів. За свої послуги затримані просили від 4 до 8 тисяч доларів.