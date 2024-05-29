На півночі Індії температура перевищила 50 градусів. Фото: Getty Images

У деяких частинах північної та центральної Індії температура перевищила 50 градусів за Цельсієм — країна бореться з екстремальною спекою.

Також цього тижня у понад 37 містах країни зафіксували температуру більше 45 градусів, пише ВВС.

У вівторок температура в районах Нарела і Мунгешпур столиці Делі, досягла рекордних 49,9 градусів. Метеорологічний офіс Індії оголосив про сильну спеку в деяких частинах міста.

У вівторок суд із захисту прав споживачів у Делі припинив розгляд справ, оскільки суддя сказав, що працювати без кондиціонера занадто спекотно. А міста Чуру в західному штаті Раджастхан і Сірса в північному штаті Хар'яна були одними з найспекотніших місць в країні з температурою понад 50 градусів.

На півночі Індії температура перевищила 50 градусів. Фото: Getty Images

Також у вівторок у місті Джайпур у штаті Раджастхан повідомили про три смерті через тепловий удар.

Літо, яке триває в Індії з березня по вересень, зазвичай спекотне і вологе. Але департамент погоди заявив, що цього року країна, ймовірно, переживе триваліші та сильніші хвилі спеки. Зокрема цього місяця в штатах Раджастхан і Гуджарат спостерігалася хвиля спеки від 9 до 12 днів із температурою від 45 до 50 градусів Цельсія.

Нагадаємо, у Києві 9 квітня зафіксували одразу два температурних рекорди. Максимальна температура повітря 9 квітня 2024 року вдень досягла 25,3°C, що на 1,5°C вище попереднього рекордного показника, який зафіксували у 1972 році. Вищою виявилась і середньодобова температура повітря. На метеостанції зафіксували 19,0°C. Це на 1,9°C тепліше, ніж було 52 роки тому.

Також повідомлялося, що минула зима була найспекотнішою в історії Греції, що поставило під загрозу життєздатність посівів і викликало побоювання ще одного літа лісових пожеж.