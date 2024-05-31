Начальника фінансової служби військової частини на Одещини підозрюють у недбалості / Фото: ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одещини, який допустив привласнення бухгалтером частини понад 4 мільйонів гривень з виплат військовослужбовцям.

Як інформує Державне бюро розслідувань, влітку 2023 року бухгалтер упродовж двох місяців вказував у документації виплат свій банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей.

За словами правоохоронців, таким чином бухгалтер незаконно отримав 4,2 мільйона гривень, призначених на виплати військовослужбовцям.

У пресслужбі зазначили, що стосовно бухгалтера скерували обвинувальний акт до суду. Для відшкодування завданих збитків подали цивільний позов.

ДБР повідомило начальнику фінансово-економічної служби про підозру у недбалому ставленні до служби (частина 4 статті 425 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, на Миколаївщині експосадовиця державної виконавчої служби підозрюється у службовому недбальстві, через яке установа Міністерство юстиції втратило понад 800 тисяч гривень.