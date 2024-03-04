ДБР знайшли схрон російської військової зброї поблизу кордону на Сумщині / Фото: ДБР

Працівники ДБР виявили схрон боєприпасів, обладнаний російськими військовими поблизу кордону на Сумщині.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

«За оперативною інформацією, він призначався для ДРГ ворога, які були нейтралізовані Силами оборони України під час деокупації території Сумської області», — зазначили в пресслужбі.

У замаскованому в лісосмузі сховищі зберігалось майже сорок протитанкових мін, 10 саморобних вибухових пристроїв, два гранатометних постріли та два ящики з патронами калібру 14,5 мм.

Зазначається, що після проведення експертизи, вилучені боєприпаси будуть передані на потреби Сил оборони та працюватимуть проти ворога.

ДБР знайшли схрон російської військової зброї поблизу кордону на Сумщині / Фото: ДБР ДБР знайшли схрон російської військової зброї поблизу кордону на Сумщині / Фото: ДБР ДБР знайшли схрон російської військової зброї поблизу кордону на Сумщині / Фото: ДБР

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