Правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який незаконно тримав вдома вибухівку та набої. Нині мешканцю Баштанського району загрожує до семи років ув’язнення.

Про це повідомляє поліція у Миколаївській області.

Мешканець Снігурівки зберігав вибухівку та набої. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

Зазначається, правоохоронці провели санкціонований обшук у помешканні мешканця Снігурівки. У домі фігуранта слідчі виявили дві гранати типу РГД 5, запали до них та 120 набоїв до автоматичної зброї.

За словами правопорушника, озброєння він знайшов на околиці міста, де була знищена ворожа техніка.

Усе вилучене правоохоронці направили на дослідження.

Нині слідчі поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури повідомили чоловікові про підозру за частина 1 стаття 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Вознесенську Миколаївської області затримали двох мешканців міста, які вдома зберігати цілий арсенал зброї, серед якої гранати та електродетонатор.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали жителя Первомайського району за незаконне зберігання автомата, гранат та набоїв.