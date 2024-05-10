У Києві затримали рейдерів / Фото: СБУ

Правоохоронці повідомили про підозру рейдерам, які пропонували мільйон доларів хабаря одному з офіцерів Головного слідчого управління Служби безпеки у Києві.

Як повідомили у Службі безпеки України, за ці гроші вони хотіли, щоб посадовець посприяв їм у рейдерському захопленні видобувної компанії-власниці одного з найбільших кар’єрів у Вінницькій області.

За даними слідства, співробітник СБУ мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничого підприємства. Рейдери планували під виглядом понятих взяти участь в обшуках на території компанії, щоб оцінити її технологічні потужності. Надалі вони мали намір «захопити» майно підприємства. Саме для цього їм і потрібно було сприяння посадовця.

Зазначається, що про отриману «пропозицію» полковник спецслужби доповів керівництву. Всіх чотирьох рейдерів затримали під час спроби передачі першої частини хабаря в одному із ресторанів столиці.

За даними СБУ, під час обшуків за місцями проживання затриманих та в їхніх автомобілях знайшли комп’ютери, мобільні телефони та чорнові записи.

Слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна.

У Києві затримали рейдерів / Фото: СБУ У Києві затримали рейдерів / Фото: СБУ

Нагадаємо, у Сумській області правоохоронці викрили двох депутатів обласної ради, які намагались підкупити начальника Сумської міської військової адміністрації за 100 тисяч доларів, щоб він «пролобіював» об’єднання декількох місцевих медзакладів в одну лікарню.