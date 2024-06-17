НАТО веде переговори про розміщення більшої кількості ядерної зброї перед загрозою, що зростає, з боку Росії та Китаю. Крім того, між членами Альянсу проводилися консультації щодо виведення ракет зі сховища та переведення їх у бойову готовність.
Про це в інтерв'ю The Telegraph сказав генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.
Він зазначив, що блок має продемонструвати світові свій ядерний арсенал, щоб надіслати прямий сигнал своїм противникам.
«Я не вдаватимуся до оперативних подробиць про те, скільки ядерних боєголовок має бути в робочому стані, а скільки на зберіганні, але нам потрібно проконсультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо», — повідомив Єнс Столтенберг.
За його словами, прозорість має стати наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб підготувати Альянс до того, що він назвав більш небезпечним світом.
«Прозорість допомагає донести пряме повідомлення про те, що ми, звичайно, є ядерним альянсом. Метою НАТО, звичайно, є мир без ядерної зброї, але доки існує ядерна зброя, ми залишимося ядерним Альянсом. Тому що світ, у якому Росія, Китай та Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО — ні, є небезпечним світом», — пояснив він.
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НАТО веде переговори про розміщення більшої кількості ядерної зброї перед загрозою, що зростає, з боку Росії та Китаю. Крім того, між членами Альянсу проводилися консультації щодо виведення ракет зі сховища та переведення їх у бойову готовність.
Про це в інтерв'ю The Telegraph сказав генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.
Він зазначив, що блок має продемонструвати світові свій ядерний арсенал, щоб надіслати прямий сигнал своїм противникам.
«Я не вдаватимуся до оперативних подробиць про те, скільки ядерних боєголовок має бути в робочому стані, а скільки на зберіганні, але нам потрібно проконсультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо», — повідомив Єнс Столтенберг.
За його словами, прозорість має стати наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб підготувати Альянс до того, що він назвав більш небезпечним світом.
«Прозорість допомагає донести пряме повідомлення про те, що ми, звичайно, є ядерним альянсом. Метою НАТО, звичайно, є мир без ядерної зброї, але доки існує ядерна зброя, ми залишимося ядерним Альянсом. Тому що світ, у якому Росія, Китай та Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО — ні, є небезпечним світом», — пояснив він.