Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото з відкритих джерел

НАТО веде переговори про розміщення більшої кількості ядерної зброї перед загрозою, що зростає, з боку Росії та Китаю. Крім того, між членами Альянсу проводилися консультації щодо виведення ракет зі сховища та переведення їх у бойову готовність.

Про це в інтерв'ю The Telegraph сказав генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що блок має продемонструвати світові свій ядерний арсенал, щоб надіслати прямий сигнал своїм противникам.

«Я не вдаватимуся до оперативних подробиць про те, скільки ядерних боєголовок має бути в робочому стані, а скільки на зберіганні, але нам потрібно проконсультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо», — повідомив Єнс Столтенберг.

За його словами, прозорість має стати наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб підготувати Альянс до того, що він назвав більш небезпечним світом.