Російський військовополонений, якого українська інтернет-спільнота у 2022 році перетворила на мем «Чмоня».

14 травня на сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення опублікували список пропозицій для медіа, у якому, зокрема, рекомендували не називати військових РФ «руснею», «орками» та «чмонями».

Станом на ранок 23 травня документ видалений, пишуть «НикВести».

Така рекомендація містилася у «Пропозиціях до Критеріїв віднесення інформації до такої, що розпалює ненависть, ворожнечу, жорстокість до окремих осіб чи груп».

У пункті 12 документу міститься порада не використовувати висловлювання у медіа, що направленні на знецінення ворога, зокрема військовослужбовців(-иць) Збройних сил РФ.

«Наприклад: «чмоні», «орки», «русня/галіма русня/клята русня», «русня, яка не вміє воювати», «та вони дебіли», та подібна некоректна лексика і номінація щодо представників(-иць) російської армії, військової та політичної адміністрації (окупаційної влади)», — йдеться у рекомендаціях.

Скриншот з видаленого документу

Автори пропозицій говорять, що навіть в умовах воєнного стану важливо дотримуватися етичних і журналістських стандартів у висвітленні подій та використанні лексики.

На їхню думку, поширення образливих висловлювань і негідної номінації до будь-якої соціальної групи людей, включаючи військовослужбовців(-иць) Збройних Сил Російської Федерації чи представників окупаційної військової та/або політичної адміністрації, не є етичним або журналістськи виправданим і може призвести до загострення військових дій та створення додаткових напруг у суспільстві».

«Некоректна лексика і номінація до представників окупаційної російської армії, військової та політичної адміністрації (окупаційної влади) не сприяють об’єктивному та відкритому інформуванню громадськості та можуть погіршити сприйняття медіа як надійного джерела інформації», — зазначає Нацрада.

Нагадаємо, представникам ЗМІ відкрили доступ до приміщення Верховної Ради — відповідне розпорядження про акредитацію медіа при ВР на період дії воєнного стану підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук.