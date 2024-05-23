14 травня на сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення опублікували список пропозицій для медіа, у якому, зокрема, рекомендували не називати військових РФ «руснею», «орками» та «чмонями».
Станом на ранок 23 травня документ видалений, пишуть «НикВести».
Така рекомендація містилася у «Пропозиціях до Критеріїв віднесення інформації до такої, що розпалює ненависть, ворожнечу, жорстокість до окремих осіб чи груп».
У пункті 12 документу міститься порада не використовувати висловлювання у медіа, що направленні на знецінення ворога, зокрема військовослужбовців(-иць) Збройних сил РФ.
«Наприклад: «чмоні», «орки», «русня/галіма русня/клята русня», «русня, яка не вміє воювати», «та вони дебіли», та подібна некоректна лексика і номінація щодо представників(-иць) російської армії, військової та політичної адміністрації (окупаційної влади)», — йдеться у рекомендаціях.
Автори пропозицій говорять, що навіть в умовах воєнного стану важливо дотримуватися етичних і журналістських стандартів у висвітленні подій та використанні лексики.
На їхню думку, поширення образливих висловлювань і негідної номінації до будь-якої соціальної групи людей, включаючи військовослужбовців(-иць) Збройних Сил Російської Федерації чи представників окупаційної військової та/або політичної адміністрації, не є етичним або журналістськи виправданим і може призвести до загострення військових дій та створення додаткових напруг у суспільстві».
«Некоректна лексика і номінація до представників окупаційної російської армії, військової та політичної адміністрації (окупаційної влади) не сприяють об’єктивному та відкритому інформуванню громадськості та можуть погіршити сприйняття медіа як надійного джерела інформації», — зазначає Нацрада.
Нагадаємо, представникам ЗМІ відкрили доступ до приміщення Верховної Ради — відповідне розпорядження про акредитацію медіа при ВР на період дії воєнного стану підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук.
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14 травня на сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення опублікували список пропозицій для медіа, у якому, зокрема, рекомендували не називати військових РФ «руснею», «орками» та «чмонями».
Станом на ранок 23 травня документ видалений, пишуть «НикВести».
Така рекомендація містилася у «Пропозиціях до Критеріїв віднесення інформації до такої, що розпалює ненависть, ворожнечу, жорстокість до окремих осіб чи груп».
У пункті 12 документу міститься порада не використовувати висловлювання у медіа, що направленні на знецінення ворога, зокрема військовослужбовців(-иць) Збройних сил РФ.
«Наприклад: «чмоні», «орки», «русня/галіма русня/клята русня», «русня, яка не вміє воювати», «та вони дебіли», та подібна некоректна лексика і номінація щодо представників(-иць) російської армії, військової та політичної адміністрації (окупаційної влади)», — йдеться у рекомендаціях.
Автори пропозицій говорять, що навіть в умовах воєнного стану важливо дотримуватися етичних і журналістських стандартів у висвітленні подій та використанні лексики.
На їхню думку, поширення образливих висловлювань і негідної номінації до будь-якої соціальної групи людей, включаючи військовослужбовців(-иць) Збройних Сил Російської Федерації чи представників окупаційної військової та/або політичної адміністрації, не є етичним або журналістськи виправданим і може призвести до загострення військових дій та створення додаткових напруг у суспільстві».
«Некоректна лексика і номінація до представників окупаційної російської армії, військової та політичної адміністрації (окупаційної влади) не сприяють об’єктивному та відкритому інформуванню громадськості та можуть погіршити сприйняття медіа як надійного джерела інформації», — зазначає Нацрада.
Нагадаємо, представникам ЗМІ відкрили доступ до приміщення Верховної Ради — відповідне розпорядження про акредитацію медіа при ВР на період дії воєнного стану підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук.