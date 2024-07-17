«Нібулон» спустив на воду перший буксир власного виробництва у 2014 році. Архівне фото «НикВести»

Компанія «Нібулон» заявила про готовність виробляти судна для будь-яких цілей, включаючи державні та військові замовлення.

Про це власник групи компаній «Нібулон» Андрій Вадатурський розповів в інтерв'ю Економічній правді.

За його словами, в Україні існує потреба в будівництві нових суден, адже країна майже немає власного флоту, а сервісні функції виконуються виключно буксирами в портах.

— Ми реально сподіваємося на замовлення флоту для державних органів. Потреба є, питання тільки в ухваленні рішень і фінансовій допомозі з-за кордону на такі програми. Ми готові виробляти будь-які судна для будь-яких цілей. В Україні майже немає флоту, тільки в портах буксирами виконуються сервісні функції. Друге, звичайно, це військовий напрям, де Україна все-таки є. Україна повинна мати свій сучасний флот для того, щоб охороняти порти і збільшувати економічні інтереси в Чорному морі, – сказав він.

Керівник також підтвердив, що вони готові брати військові замовлення. Крім того, він звернув увагу на економічні втрати, які Україна зазнала через блокування портів і запропонував направити частину коштів на будівництво флоту, який би міг їх захистити.

— Можна порахувати, скільки Україна втратила через блокування морських портів. Чи не краще направити десяту частину на те, щоб побудувати флот, який міг би захистити порти від таких речей? – запропонував він.

Нагадаємо, що у 2014 році у Миколаєві відбувся спуск на воду буксиру «NIBULON-5», який став першим судном, створеним на суднобудівно-судноремонтному заводі «Нібулон».