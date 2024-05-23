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Норвегія посилить правила в'їзду для громадян Росії з 29 травня.

Про це повідомила пресслужбу уряду Норвегії.

Зазначається, що правила видачі віз для громадян Росії були посилені навесні 2022 року, після чого видача туристичних віз громадянам Росії здебільшого припинилася. Наразі можливості в'їзду в країну для них будуть додатково обмежені.

«Рішення про обмеження можливостей для в'їзду відповідає зайнятій Норвегією позиції щодо необхідності спільної з нашими союзниками та партнерами реакції на незаконну агресію Росії проти України», — каже міністр юстиції та громадської безпеки Еміліє Енгер Мель.

Зміна правил означає, що російським громадянам, на яких поширюється дія інструкції, поліція може бути відмовлена у в'їзді до Норвегії.

Зазначається, що в країну більше не пустять росіян, які прибувають із туристичними та іншими цілями «не першорядної важливості». Виняток буде зроблено для випадків відвідування родичів, а також для тих, хто має намір працювати чи навчатися.

Раніше повідомлялося, що Норвегія, Іспанія та Ірландія вирішили визнати державу Палестина.