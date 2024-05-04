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Від сьогодні, з 4 травня, автомобілі, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити, повинні маркуватися по-новому – на цих транспортних засобах зміниться розпізнавальний знак «У» на «Н».

Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Відповідні зміни було внесено до Правил дорожнього руху. А для практичної реалізації цього нововведення Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1128 від 27 жовтня 2023 року, яка набирає чинності саме сьогодні, 4 травня.

Так, термін «Учбовий транспортний засіб» змінюється на «Навчальний транспортний засіб». Відповідно, маркування «Н» тепер повинні мати транспортні засоби автошкіл, призначені для практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів. Також літера «Н» з'явиться на авто сервісних центрах МВС, де кандидати у водії здають практичні навички водіння.

Нагадаємо, що в Миколаєві з'явиться перша інклюзивна автошкола — вона працюватиме на базі ЧНУ.