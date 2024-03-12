Олег Гороховський, фото з відкритих джерел

Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що після конфлікту з дніпровською податковою службою вирішив змінити місце прописки на Миколаїв та сплачувати податки в місцевий бюджет.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Олег Гороховський розповів, що протягом усього життя сплачував податки у Дніпрі, навіть після переїзду до Києва він не змінював прописку, продовжуючи сплачувати значні суми ПДФО. Проте навіть невеликі доходи з ділової діяльності зацікавлювали податкову службу, яка ставила під сумнів їхню прозорість.

— Як ви напевно здогадуєтеся, я є одним із найбільших платників податків у своїй області. За цей час, як і заведено в наших широтах, я не отримав нічого крім пильної уваги податкової до моєї звітності та бажання знайти, що ж я приховую. Останньою краплею став чотирьохсторінковий запит на пояснення доходу 70 тисяч 800 гривень, який я зарепортив як дохід на залишок коштів на рахунку в Interactive brokers і за яким я сплатив теж ПДФО – 13 тисяч гривень. Їх зацікавив цей дохід і вони надіслали чотирьохсторінковий запит із вимогою пояснити все, включаючи як зазвичай головне питання – хто вбив Кеннеді, – розповідає Олег Гороховський.

Через ці обставини Олег Гороховський прийняв запрошення голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма переїхати до Миколаєва та платити податки там. Бізнесмен винайняв квартиру та прописався в Миколаєві, продовжуючи свою ділову діяльність в новому місці. За словами підприємця, адміністрація міста тепер дякує йому щоразу, коли від нього надходить ПДФО до бюджету.

— Але ця історія має happy end. Я вечеряв із Віталієм Кімом, головою Миколаївської ОДА, і він мені сказав: «У нас фронтовий регіон, бізнесу тяжко, податків збираємо мало, давай до нас у Миколаїв, плати податки у нас, ми тебе на руках носитимемо». І я винайняв квартиру і прописався в Миколаєві. Плачу податки там. Мене не носять на руках, але щоразу, коли від мене надходить ПДФО до бюджету Миколаєва, Віталій телефонує мені і каже «Дякую!», – зауважимо він.

Банкір подякував голові Миколаївської ОВА за підтримку та поважне ставлення до бізнесу, та закликав інших підприємців розглянути можливість переїзду до Миколаєва, де, за його словами, їх цінують і поважають.