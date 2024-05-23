Миколаївські школярі. Архівне фото "НикВести"

Для українських школярів за кордоном скоротили освітні програми (українська мова, українська література, історія України, географія) українознавчого компонента

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

«Ці програми можна використовувати для тих учнів, які пропустили навчання або тривалий час не вчилися за українськими освітніми програмами. Зокрема, діти за кордоном та ті, що вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях», — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що зміст скорочених програм побудовано у такий спосіб, що діти отримають основні знання з певних предметів, які допоможуть їм безперешкодно продовжувати навчання в українських школах.

«Нині майже 400 тисяч учнів перебувають за кордоном. Вони навчаються дистанційно, за сімейною або екстернатною формами в наших школах і водночас мають відвідувати школи в країнах перебування. Це може бути складним завданням для дитини. Тому вивчення українознавчих предметів за скороченою програмою допоможе школярам подолати освітні втрати без подвійного навантаження. Окрім цього, це важливий інструмент для збереження зв’язку з Україною», — додали у Міносвіти.

У серпні минулого року повідомлялося, що для школярів, які навчаються одночасно за кордоном та в Україні, створять спеціальні класи, де вони вивчатимуть лише предмети українського спрямування.

Станом на серпень минулого року близько 27% учнів миколаївських шкіл знаходилися за кордоном.