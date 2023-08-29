Для школярів, які навчаються одночасно за кордоном та в Україні, створять спеціальні класи, де вони вивчатимуть лише предмети українського спрямування.

Про це на брифінгу повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, повідомляє кореспондент «НикВести».

Вона зазначила, що такий проект впроваджують для полегшення навчання українських школярів за кордоном. Тож, в українських школах такі учні можуть вивчати лише «український компонент», що включає: українську мову та літературу, історію України, мистецтвознавство та право.

— Щоб не було перенавантаження дітей, як раніше, коли вони повинні були повністю відвідувати школу тут, виконувати усі завдання з математики, фізики та хімії, хоча вони там також їх вивчають, — розповіла начальниця департаменту.

Для таких учнів, за словами Алли Веліховської, будуть створені окремі класи до 15 осіб, де вони вивчатимуть лише ті предмети, які не викладають в іноземних школах.

Нагадаємо, що у Миколаївській області немає заборони на проведення урочистостей до Дня знань. Однак, в ОВА не рекомендують цьогоріч організовувати такі святкування.

Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що в навчальному році 2023/2024 більшість шкіл працюватиме онлайн через збільшення інтенсивності обстрілів.

До того повідомлялося, що у Миколаєві з вересня планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання, чи залишитись онлайн вдома. Однак пізніше стало відомо, що школи можуть залишитись закритими для відвідування, оскільки Миколаїв досі знаходиться у зоні ураження балістики.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйона гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

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