Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що в навчальному році 2023/2024 більшість шкіл працюватиме онлайн через збільшення інтенсивності обстрілів.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Апостроф», пишуть «НикВести».

Віталій Кім зауважив, що рішення про відкриття шкіл приймають на рівні громад.

— Відповідальність за безпеку дітей лежить безпосередньо на керівниках закладів. І я їх повністю розумію. В більшій частині Миколаївської області відкривати школи неможна. Що стосується юридичного статусу, на зараз лише 75 навчальних закладів відповідають безпековій ситуації: ДСНС та військові підписали акти, що їх можна відкривати, — сказав Віталій Кім.

Він підкреслив, що останнім часом почастішали денні обстріли цивільних об’єктів, а тому більшість навчальних закладів знову працюватимуть лише в онлайн-режимі.

Раніше стало відомо, що на Миколаївщині через обстріли росіян по освітніх закладах України, переробляють плани щодо початку навчального року. Скоротять відсоток шкіл, які працюватимуть очно.

Нагадаємо, що 17 червня окупанти обстріляли освітній заклад та територію лікарні в Херсоні, загинула одна людина, ще сім отримали поранення.

Раніше Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві з вересня планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання чи залишитись онлайн вдома. Однак пізніше стало відомо, що школи можуть залишитись закритими для відвідування, оскільки Миколаїв досі знаходиться у зоні ураження балістики.

Згідно з моніторинга Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйона гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

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