У Миколаївській області немає заборони на проведення урочистостей до Дня знань. Однак, в ОВА не рекомендують цьогоріч організовувати такі святкування.

Про це на брифінгу повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, передає кореспондент «НикВести».

Вона зазначила, що рішення про проведення святкувань приймають виключно територіальні громади. Тому, попри те, що обласна влада виступає проти подібних заходів, деякі заклади все ж планують святкувати День знань.

— Це небезпека для учнів і для персоналу. Однак, деякі заклади планують такі 10-15 хвилин урочистості для себе у тих самих укриттях, або тільки для першачків. Сьогодні громади, згідно з законом, мають право вирішувати, тож дозвіл надається громадою, — сказала Алла Веліховська.

Нагадаємо, раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що в навчальному році 2023/2024 більшість шкіл працюватиме онлайн через збільшення інтенсивності обстрілів.

До того повідомлялося, що у Миколаєві з вересня планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання, чи залишитись онлайн вдома. Однак пізніше стало відомо, що школи можуть залишитись закритими для відвідування, оскільки Миколаїв досі знаходиться у зоні ураження балістики.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйона гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

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