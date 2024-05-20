У Миколаєві 19 травня поліцейські виявили двох водіїв з, ймовірно, підробленими правами.

Про повідомила пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, перший випадок стався у центральному районі міста. Інспектори зупинили автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху. При перевірці водійського посвідчення зʼясувалось, що бланк посвідчення має характерні ознаки підробки.

У другому випадку, на вулиці Троїцька, водій автомобіля ВАЗ надав інспекторам свідоцтво про реєстрацію авто, яке було відсутнє у базах даних та також мало ознаки підробки.

Зазначається, що в обох випадках патрульні викликали на місце події слідчих для встановлення всіх обставин подій.

У Миколаєві виявили двох водіїв з підробленими посвідченнями / Фото: Патрульна поліція У Миколаєві виявили двох водіїв з підробленими посвідченнями / Фото: Патрульна поліція

Нагадаємо, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з 26 грудня 2023 року мають додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки.