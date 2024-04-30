Митрополит УПЦ МП Павло (Лебедь). Фото з відкритих джерел.

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення зняти з колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя) електронний засіб контролю.

Про це повідомила прессекретар Київської обласної прокуратури Олена Ковальова, пише Укрінформ.

Згідно рішенню, обвинувачений і досі зобов’язаний не відлучатись з місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов’язаних з небезпекою для життя та здоров’я. Також він має утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, наголошують у прокуратурі.

«Печерський районний суд, попри клопотання прокурора про продовження обов’язків обвинуваченому митрополиту у повному обсязі, задовольнив клопотання частково. Рішенням суду йому не продовжено дію обов'язку носити електронний засіб контролю», — сказала Олена Ковальова.

Вона додала, що наразі прокуратура не отримала повний текст ухвали, а в судовому засіданні оголосили лише резолютивну частину ухвали, тому сказати, чим мотивовано таке рішення суду, наразі неможливо.

Повний текст ухвали буде оголошено 6 травня. Прессекретар додала, що ухвала суду оскарженню не підлягає.

Справа колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя)

Нагадаємо, 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб.

Раніше намісник Лаври від УПЦ (МП) митрополит Павло (Лебідь) заявив, що Служба безпеки проводить 1 квітня в його домі обшуки й вручила підозру.

СБУ встановила, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

Також Служба безпеки України оприлюднила добірку телефоних розмов колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя), які доводять, що він виправдовував війну, радів окупації українських територій та мав зв'язки з Москвою.

В суботу розпочалося засідання суду щодо обрання Павлу запобіжного заходу. Однак судове засідання за участі намісника Лаври митрополита Павла Лебедя перенесли на понеділок. Нібито через його погане самопочуття.

Однак за кілька годин Шевченківський райсуд Києва погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла Лебедя на засідання з обрання йому запобіжного заходу в суботу.

У березні того ж року віряни та священики УПЦ не пустили комісію Міністерства культури та інформаційної політики в приміщення Києво-Печерської Лаври. Також митрополит УПЦ МП Павло під стінами Лаври погрожував журналістам побиттям та перешкоджає їх діяльності.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Павло Лебідь заявляв, що ченці не залишать святиню, бо рішення про розірвання договору, за його словами, є незаконним. Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.



21 квітня 2023 року апеляційний суд Києва залишив митрополита УПЦ МП Павла Лебедя під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав і суд першої інстанції.