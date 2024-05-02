Південна Корея скасувала останні COVID-обмеження. Фото: Укрінформ

Влада Південної Кореї скасувала останні карантинні обмеження, що діяли в країні більше чотирьох років після початку епідемії COVID-19.

Про це повідомляє Yonhap.

У середу, 1 травня, країна понизила «кризовий рівень щодо COVID-19» із другого «пильність» до найнижчого із встановлених чотирьох рівнів — «занепокоєння», таким чином повністю повернувшись до «нормального стану в країні до пандемії».

Відтепер носити маску у медзакладах Південної Кореї більше не обов’язково, а здача тесту на коронавірус стала рекомендацією.

Також влада більше не буде повністю компенсувати витрати на тестування на COVID-19 або госпіталізацію, і пацієнти повинні будуть самі оплачувати противірусні пігулки.

Програма безкоштовної вакцинації залишиться доступна протягом сезону 2023-2024 років.

Рішення було ухвалено через понад чотири роки після того, як 20 січня 2020 року країна оголосила про свій перший випадок захворювання на коронавірус.

Раніше американські вчені виявили, що інкубаційний період COVID-19 скоротився до 3-4 днів. На початку пандемії він становив 1-2 тижня.