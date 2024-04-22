Пластичні хірурги з США і Канади тиждень оперуватимуть поранених на Прикарпатті. Фото: Івано-Франківська ОВА

На Прикарпатті розпочалась третя Міжнародна медична місія «Face the Future Ukraine». У ній бере участь команда з 15-ти пластичних хірургів із США та Канади, які протягом тижня спільно з українськими медиками здійснюватимуть реконструктивні операції обличчя пораненим військовим та цивільним.

Про це повідомила начальниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Загалом планують провести 30 хірургічних втручань пацієнтам з тяжкими мінно-вибуховими пораненнями обличчя та шиї. Також в рамках місії будуть проведені реконструктивні операції молочної залози та навчання для онкологів.

Пластичні хірурги з США і Канади тиждень оперуватимуть поранених на Прикарпатті. Фото: Івано-Франківська ОВА Пластичні хірурги з США і Канади тиждень оперуватимуть поранених на Прикарпатті. Фото: Івано-Франківська ОВА

За попередні дві місії «Face the Future Ukraine» команда фахівців повернула фізичне здоровʼя та естетичну красу 60 українцям.

Усі операції є безоплатними для пацієнтів.

Нагадаємо, у лютому у Львові українські хірурги вперше провели складну мікрохірургічну операцію 25-річному Андрію Грушку з реконструкції нижньої щелепи. Андрій Грушко — військовослужбовець з селища Чкалове на Херсонщині. На початку повномасштабного вторгнення Росії він служив на Донеччині, де 12 березня 2022 року російський уламок розтрощив йому щелепу.