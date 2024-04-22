На Прикарпатті розпочалась третя Міжнародна медична місія «Face the Future Ukraine». У ній бере участь команда з 15-ти пластичних хірургів із США та Канади, які протягом тижня спільно з українськими медиками здійснюватимуть реконструктивні операції обличчя пораненим військовим та цивільним.
Про це повідомила начальниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
Загалом планують провести 30 хірургічних втручань пацієнтам з тяжкими мінно-вибуховими пораненнями обличчя та шиї. Також в рамках місії будуть проведені реконструктивні операції молочної залози та навчання для онкологів.
За попередні дві місії «Face the Future Ukraine» команда фахівців повернула фізичне здоровʼя та естетичну красу 60 українцям.
Усі операції є безоплатними для пацієнтів.
Нагадаємо, у лютому у Львові українські хірурги вперше провели складну мікрохірургічну операцію 25-річному Андрію Грушку з реконструкції нижньої щелепи. Андрій Грушко — військовослужбовець з селища Чкалове на Херсонщині. На початку повномасштабного вторгнення Росії він служив на Донеччині, де 12 березня 2022 року російський уламок розтрощив йому щелепу.
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На Прикарпатті розпочалась третя Міжнародна медична місія «Face the Future Ukraine». У ній бере участь команда з 15-ти пластичних хірургів із США та Канади, які протягом тижня спільно з українськими медиками здійснюватимуть реконструктивні операції обличчя пораненим військовим та цивільним.
Про це повідомила начальниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
Загалом планують провести 30 хірургічних втручань пацієнтам з тяжкими мінно-вибуховими пораненнями обличчя та шиї. Також в рамках місії будуть проведені реконструктивні операції молочної залози та навчання для онкологів.
За попередні дві місії «Face the Future Ukraine» команда фахівців повернула фізичне здоровʼя та естетичну красу 60 українцям.
Усі операції є безоплатними для пацієнтів.
Нагадаємо, у лютому у Львові українські хірурги вперше провели складну мікрохірургічну операцію 25-річному Андрію Грушку з реконструкції нижньої щелепи. Андрій Грушко — військовослужбовець з селища Чкалове на Херсонщині. На початку повномасштабного вторгнення Росії він служив на Донеччині, де 12 березня 2022 року російський уламок розтрощив йому щелепу.