У Львові хірурги вперше самостійно пересадили кістку з гомілки у щелепу. Фото: реабілітаційний центр «Незламні»

У Львові українські хірурги вперше провели складну мікрохірургічну операцію 25-річному Андрію Грушку з реконструкції нижньої щелепи.

Про це повідомляє реабілітаційний центр «Незламні».

Львівські хірурги вперше самостійно пересадили кістку з гомілки у щелепу. Фото: реабілітаційний центр «Незламні» Військовий Андрій Грушко, якому зробили операцію. Фото: реабілітаційний центр «Незламні»

Зазначається, що Андрій Грушко — військовослужбовець з селища Чкалове на Херсонщині. На початку повномасштабного вторгнення Росії він служив на Донеччині, де 12 березня 2022 року російський уламок розтрощив йому щелепу.

«Це був звичайний день на фронті. Ми тримали позиції та стежили за противником. У той час, коли прилетіло, я дивився в бінокль. Вибухова хвиля мене оглушила. Говорити я не міг, не міг зорієнтуватися в просторі, навіть не зрозумів, що сталося», — згадує він про обставини поранення.

За слова військового Андрія, з поля бою його евакуювали побратими, зупинивши кровотечу. Після двох років лікування у різних медзакладах він потрапив у реабілітаційний центр «Незламні», де йому провели операцію з реконструкції нижньої щелепи методом вставки титанового імпланта, який так не прижився.

Тож, щоб відновити щелепу, вирішили замістити відсутній фрагмент власною кісткою пацієнта. Це одна з найважчих операцій у щелепно-лицевій хірургії.

Команда лікарів на чолі з керівником Центру голови та шиї Олегом Ковтуняком забрала частину гомілкової кістки разом із мʼязами та судинами і пересадила її в щелепу. Їм вдалося успішно зшити всі судини. Після цього хірурги закрили рану клаптем власної шкіри пацієнта. Ця складна мікрохірургічна операція тривала 14 годин. Кістка прижилася.

До цього такі операції проводили з американськими колегами місії Face to Face.

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