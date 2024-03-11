Платники Миколаївщини сплатили до бюджетів майже ₴1,4 млрд ПДФО / Фото з відкритих джерел

У січні — лютому 2024 року платники Миколаївщини зі своїх доходів сплатили до бюджетів майже 1,4 мільярда гривень податкових платежів (ПДФО).

Про це повідомили у Державній податковій службі Миколаївської області.

Зазначається, що майже 60% в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів займає податок на доходи фізичних осіб. У січні — лютому цього року місцеві бюджети отримали 812,8 мільйона гривень ПДФО, що на 30% або на 182,1 мільйона гривень більше, ніж у аналогічному періоді 2023 року.

Підприємці і аграрії Миколаївщини, які використовують спрощену систему оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів 324,4 мільйона гривень єдиного податку, питома вага якого в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів складає майже 24%. Власники та орендарі земельних ділянок поповнили місцеві бюджети на 127,4 мільйона гривень.

Крім того, до місцевих бюджетів надійшло 32,6 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 26,4 мільйона гривень акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, 13 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води, надр, лісових ресурсів та інших природних ресурсів, 4,8 мільйона гривень податку на прибуток, 4,4 мільйона гривень плати за ліцензії та 3,1 мільйона гривень екологічного податку.

Нагадаємо, у січні 2024 року до місцевих бюджетів Миколаєва та області забезпечено 15,2 мільйона гривень акцизного податку з продажу алкоголю, що майже на 2,8 мільйона гривень, або на 22,3% більше, ніж у січні 2023 року.