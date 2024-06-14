Ілюстраційне фото Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства

На Миколаївщині прокуратура звернулася до суду, щоб повернути державі 70 гектарів лісових земель вартістю понад 361 мільйонів гривень.

Про це повідомляють у прокуратурі Миколаївської області.

Правоохоронці зазначають, що Держгеокадастром при формуванні ділянок сільськогосподарського призначення незаконно включено до їх складу землі лісового фонду «Баштанського лісового господарствв» (на цей час ДСГП «Ліси України»).

Справу розглядатимуть у Господарському суді Миколаївської області.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині лісовому фонду намагаються повернути 11,3 гектарів землі в Баштанському районі, вартістю понад 60 мільйонів гривень.