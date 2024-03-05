Пожежа в Андріївському урочищі 2023 року. Фото: ДСНС

На Миколаївщині в Андріївському урочищі за два роки вигоріло 366,6 гектарів заповідних територій. Наразі вирішується питання щодо зміни статусу лісу, щоб випиляти горолі дерева.

Про це повідомили у Південному офісі «Лісів України» у відповіді на інформаційний запит «НикВести».

Загальна площа Андріївського урочища, яке розташоване в межах Миколаївського району біля села Андріївка, складає 1347 гектарів. Під час пожежі 25 серпня 2022 року згоріло 318,3 гектарів лісів. У 2023 році внаслідок загоряння 20 і 21 серпня на території Андріївського урочища пожежа захопила 48,3 гектари.

«Остаточна причина пожеж у 2023 році — порушення правил пожежної безпеки в екосистемах під час пожежонебезпечного періоду», — додали у Південному лісовому офісі.

На пошкоджених територіях планують провести санітарно-оздоровчі заходи та спиляти пошкоджені дерева. Проте наразі це зробити неможливо, адже урочище має статус заповідного. Процес зміни статусу із заповідного на категорію лісовий заказник місцевого значення розпочали ще у 2022 році.

«У листопаді 2022 року підприємством ДІ «Миколаївське лісове господарство» направлене клопотання до Миколаївської обласної військової адміністрації та Міністерства довкілля розглянути та схвалити зміну категорії заповідного урочища «Андріївське» на лісовий заказник місцевого значення «Андріївське», що дозволить проводити лісогосподарську діяльність на цій території. У грудні 2022- січні 2023 року відбулася реформа лісової галузі і змінився субʼєкт господарювання, зібрано і подано у відповідні інстанції пакет документів на зміну статусу Андріївського урочища від ДП «Ліси України», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у селі Андріївка провели громадські слухання щодо підтримки зміни статусу. Наразі питання розглядається. Також в Південному лісовому офісі додали, що без зміни статусу лісі, пиляти дерева заборонено.

«Планування санітарних заходів не можливе до зміни статусу. Після зміни статусу буде проведено комісійне обстеження пошкоджених насаджень лісовою охороною, фахівцями філії «Миколаївське лісове господарство» ДП «Ліси України» та СП «Херсонлісозахист» на доцільність проведення санітарних заходів, буде складено акт обстеження з переліком заходів. Акт вивчається і затверджується Південним регіональним управлінням лісового та мисливського господарства, Управлінням екології Миколаївської ОВА, також встановлюються ліміти на санітарні заходи. Згідно наданих лімітів виписуються лісорубні квітки і проводяться роботи», — додають фахівці.

Нагадаємо, що в Андріївському заповідному урочищі, де роками росла волошка білоперлинна, виникла пожежа, рослини загинули.