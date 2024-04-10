Пожежі в екосистемах Миколаївщини 11 березня / Фото: ДСНС

Через необережне поводження з вогнем у Миколаївській області з початку року виникло 204 пожежі в екосистемах.

Про це 10 квітня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що у Миколаївському районі виникла — 81 пожежа, у Первомайському — 64, у Вознесенському — 35, у Баштанський громаді — 23.

«Щорічно пожежі в природних екосистемах завдають непоправної шкоди природі і державі. Найбільша їх кількість, як правило, припадає на весняно-літній період, на вихідні і святкові дні, коли природу відвідує велика кількість людей, що призводить до зростання кількості джерел загоряння», — йдеться в повідомленні.

Підпал та необережне поводження з вогнем викликали 71 пожежу, куріння — 116, дитячі пустощі з вогнем — 3, бойові дії — 2.

«Причинами численних пожеж у природних екосистемах є необережне поводження з вогнем дітей та дорослих, спалювання сміття поблизу житлових будинків і на території, прилеглій до лісових масивів, іскри з вихлопних труб автотранспорту, блискавки, самозаймання промасленого обтирального матеріалу, ефект фокусування сонячних променів на склі та консервних бляшанках, залишених людьми на природі», — наголосили у ДСНС.

Рятувальники закликали містян дотримуватися правил пожежної безпеки:

не кидайте сірників, що горять і недопалків;

розпалюйте вогнище тільки на очищеному до шару ґрунту майданчика;

не випалюйте сміття на присадибних ділянках;

не розводьте відкритий вогонь поруч з господарськими будівлями;

покидаючи місце відпочинку, загасіть вогнище водою або закидайте землею до повного припинення горіння або тління;

пожежу, що починається, загасіть водою або закидайте землею;

слідкуйте, щоб діти не гралися з вогнем.

У ДСНС нагадали, що за спалювання сухої трави, сміття, стерні, поживних залишків, пасовищ, ділянок зі степовою або іншою природною рослинністю, та за порушення Правил пожежної безпеки в Україні передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, що на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.