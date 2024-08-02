Підпал авто / Ілюстративне фото

Національна поліція спільно із СБУ розкрили 59 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців і викрили 68 осіб у скоєнні цих злочинів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський, цитує Укрінформ.

— Найбільше підпалів авто зафіксовано у Києві, Одесі, Дніпрі і Харкові. Підпали скоюють особи різної вікової категорії, лише частина із них є неповнолітніми. Усіх їх об’єднує бажання заробити швидкі і легкі гроші, — зазначив він.

Правоохоронець додав, що автомобілі були підпалені на замовлення представників спецслужб РФ.

— Зазвичай людей вербують, коли вони шукають роботу в інтернеті, зокрема через телеграм-канали натрапляють на оголошення про роботу. Далі із ними зв’язуються анонімні адміністратори і пропонують за грошову винагороду здійснити підпал автомобілів, — розповів Вадим Дзюбинський.

Та нагадав, що підпал авто військовослужбовців кваліфікується як заподіяння шкоди обороноздатності держави — стаття 113 (диверсія) і стаття 114 (перешкоджання діям ЗСУ) ККУ. У випадку настання особливо тяжких наслідків це кваліфікується як тероризм.

За підпали авто передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від трьох років до довічного увʼязнення.

Раніше у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль Збройних сил України. На місці виявили порожні пляшки від бензину. За попередньою інформацією, до підпалу може бути причетна група людей.

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що Росія вербує неповнолітніх українців, щоб ті підпалювали транспорт військовослужбовців Збройних Сил України. За це ворог пропонує грошову винагороду — кілька тисяч доларів.

Також Служба безпеки та Національна поліція затримали групу зловмисників, які ймовірно на замовлення спецслужб РФ підпалили авто військовослужбовців ТЦК у Дніпрі. Відомо, що чоловіки планували підпалити декілька автомобілів, проте встигли тільки один.