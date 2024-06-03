Правоохоронці розпочали провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківському напрямку.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

Вказується, що під час моніторингу соціальних мереж, прокурори виявили відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з українськими військовими з боку окупантів на Харківському напрямку.

«На відео видно, як російські військові завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених», — йдеться у повідомленні.

Знухщання над військовмми Фото: Офіс генпрокурора Знущання над військовими Фото: Офіс генпрокурора

Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР.

«Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення. Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення потерпілих та військовослужбовців ЗС РФ», — додали у Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що громадянин України, ім’я якого не розголошується, уперше подав кримінальний позов до Федерального Суду Аргентини щодо катувань, які до нього були застосовані на окупованій Росією території України.