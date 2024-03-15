На Миколаївщині через суд намагаються змусити Веснянську громаду зареєструвати право власності на будинок культури вартістю понад 1,5 мільйони гривень.
Про це повідомляють у прокуратурі Миколаївської області.
Зазначається, що на території Веснянської громади розташований двоповерховий будинок культури, у підвальне приміщення якої вбудоване протирадіаційне укриття на 150 осіб.
Однак громада користується цим майном без державної реєстрації права власності вже три роки.
«Зазначена бездіяльність чиновників створює передумови для зловживань у розпорядженні майном та ризики безпідставного вибуття його із власності територіальної громади», — йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим прокуратура звернулася до суду. Наразі судом відкрито провадження у справі.
Раніше повідомлялося, що прокуратура звернулася до суду, аби змусити комунальне підприємство та селищну раду Березнегуватської громади на Миколаївщині відремонтувати укриття, що перебуває на його балансі.
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На Миколаївщині через суд намагаються змусити Веснянську громаду зареєструвати право власності на будинок культури вартістю понад 1,5 мільйони гривень.
Про це повідомляють у прокуратурі Миколаївської області.
Зазначається, що на території Веснянської громади розташований двоповерховий будинок культури, у підвальне приміщення якої вбудоване протирадіаційне укриття на 150 осіб.
Однак громада користується цим майном без державної реєстрації права власності вже три роки.
«Зазначена бездіяльність чиновників створює передумови для зловживань у розпорядженні майном та ризики безпідставного вибуття його із власності територіальної громади», — йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим прокуратура звернулася до суду. Наразі судом відкрито провадження у справі.
Раніше повідомлялося, що прокуратура звернулася до суду, аби змусити комунальне підприємство та селищну раду Березнегуватської громади на Миколаївщині відремонтувати укриття, що перебуває на його балансі.