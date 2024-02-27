Російська армія активно застосовує безпілотники для розвідки місцевості на лінії фронту. Використовують БпЛА різних типів.
Про це сказав речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
— Зараз на лінії фронту така, скажімо, рекордна кількість безпілотників. Дуже багато на південному напрямку, по Дніпру фактично «висять», — зазначив він.
Як повідомляє речник, війська РФ застосовують БпЛА різних типів:
За його словами, така сама ситуація спостерігається і в Харківській області.
— Зрештою, по всій лінії розмежування вони активізують повітряну розвідку. Хочуть побачити більше для того, щоб планувати свої якісь подальші дії, — зауважив Юрій Ігнат.
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ оприлюднили результати роботи українських пілотів за два роки повномасштабної війни. Протягом цього часу бійці виконали понад 18 тисяч вильотів і знищили сотні ракет, дронів, літаків та вертольотів російської армії.
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Російська армія активно застосовує безпілотники для розвідки місцевості на лінії фронту. Використовують БпЛА різних типів.
Про це сказав речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
— Зараз на лінії фронту така, скажімо, рекордна кількість безпілотників. Дуже багато на південному напрямку, по Дніпру фактично «висять», — зазначив він.
Як повідомляє речник, війська РФ застосовують БпЛА різних типів:
За його словами, така сама ситуація спостерігається і в Харківській області.
— Зрештою, по всій лінії розмежування вони активізують повітряну розвідку. Хочуть побачити більше для того, щоб планувати свої якісь подальші дії, — зауважив Юрій Ігнат.
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ оприлюднили результати роботи українських пілотів за два роки повномасштабної війни. Протягом цього часу бійці виконали понад 18 тисяч вильотів і знищили сотні ракет, дронів, літаків та вертольотів російської армії.