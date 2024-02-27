Розвідувальний безпілотник РФ / Фото: Поліція Київщини

Російська армія активно застосовує безпілотники для розвідки місцевості на лінії фронту. Використовують БпЛА різних типів.

Про це сказав речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

— Зараз на лінії фронту така, скажімо, рекордна кількість безпілотників. Дуже багато на південному напрямку, по Дніпру фактично «висять», — зазначив він.

Як повідомляє речник, війська РФ застосовують БпЛА різних типів:

Supercam;

ZALA;

«Орлани» тощо.

За його словами, така сама ситуація спостерігається і в Харківській області.

— Зрештою, по всій лінії розмежування вони активізують повітряну розвідку. Хочуть побачити більше для того, щоб планувати свої якісь подальші дії, — зауважив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ оприлюднили результати роботи українських пілотів за два роки повномасштабної війни. Протягом цього часу бійці виконали понад 18 тисяч вильотів і знищили сотні ракет, дронів, літаків та вертольотів російської армії.