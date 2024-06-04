Експорт цукру з України / Фото: depositphotos.com

У травні Україна експортувала рекордні 108 тисяч тонн цукру, з яких до ЄС було відправлено 65%, інших країн — 35%.

Про це 4 червня повідомляє пресслужба Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор».

За словами тимчасово виконуючого обовʼязки голови правління асоціації Яни Кавушевської, за результатами травня 65% цукру Україна експортувала до ЄС, 35% — до інших країн. Загалом минулого місяця досяг рекордного показника у 108 тисяч тонн.

«30 травня уряд ввів обмеження на експорт українського цукру до ЄС, але тішить те, що наші виробники відновили шляхи не лише в Європу, а й на світовий ринок (до країн Середземноморʼя, західної Африки)», — зазначила вона.

Додається, що минулий сезон для цукрового буряку був непоганим, і вважає, що цукровий буряк залишиться в топ 3 культур за прибутковістю та може стати непоганою альтернативою зерновим.

Нагадаємо, що експорт української олійної продукції через порти Одеси наразі становить близько 75-80% від загального обсягу її відвантажень, тоді як до повномасштабного вторгнення цей показник становив близько 90%.