У травні Україна експортувала рекордні 108 тисяч тонн цукру, з яких до ЄС було відправлено 65%, інших країн — 35%.
Про це 4 червня повідомляє пресслужба Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор».
За словами тимчасово виконуючого обовʼязки голови правління асоціації Яни Кавушевської, за результатами травня 65% цукру Україна експортувала до ЄС, 35% — до інших країн. Загалом минулого місяця досяг рекордного показника у 108 тисяч тонн.
«30 травня уряд ввів обмеження на експорт українського цукру до ЄС, але тішить те, що наші виробники відновили шляхи не лише в Європу, а й на світовий ринок (до країн Середземноморʼя, західної Африки)», — зазначила вона.
Додається, що минулий сезон для цукрового буряку був непоганим, і вважає, що цукровий буряк залишиться в топ 3 культур за прибутковістю та може стати непоганою альтернативою зерновим.
Нагадаємо, що експорт української олійної продукції через порти Одеси наразі становить близько 75-80% від загального обсягу її відвантажень, тоді як до повномасштабного вторгнення цей показник становив близько 90%.
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У травні Україна експортувала рекордні 108 тисяч тонн цукру, з яких до ЄС було відправлено 65%, інших країн — 35%.
Про це 4 червня повідомляє пресслужба Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор».
За словами тимчасово виконуючого обовʼязки голови правління асоціації Яни Кавушевської, за результатами травня 65% цукру Україна експортувала до ЄС, 35% — до інших країн. Загалом минулого місяця досяг рекордного показника у 108 тисяч тонн.
«30 травня уряд ввів обмеження на експорт українського цукру до ЄС, але тішить те, що наші виробники відновили шляхи не лише в Європу, а й на світовий ринок (до країн Середземноморʼя, західної Африки)», — зазначила вона.
Додається, що минулий сезон для цукрового буряку був непоганим, і вважає, що цукровий буряк залишиться в топ 3 культур за прибутковістю та може стати непоганою альтернативою зерновим.
Нагадаємо, що експорт української олійної продукції через порти Одеси наразі становить близько 75-80% від загального обсягу її відвантажень, тоді як до повномасштабного вторгнення цей показник становив близько 90%.
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