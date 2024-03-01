На Херсонщині відзначається активізація ворожих сил / Фото для ілюстрації

У Херсонській області відзначається активізація ворожих сил, однак створення додаткових ударних угруповань не спостерігається.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

— Останніми днями херсонці й правий берег відчули, що ворог активізувався. Після провальної доповіді про зачищення плацдарму на Кринках вони намагаються у такий спосіб тиснути на цьому напрямку фронту, але їм не вдається, — сказала вона.

Речниця ОК «Південь» зазначила, що українські захисники продовжують укріплювати вже збудовані оборонні споруди.

— Наразі триває укріплення оборонних споруд, які були. Це не зведення нових споруд. Така логіка введення бойових дій. Тут нічого страшного або критичного немає. Це означає, що ми готові до будь-якого розвитку подій і наші рубежі укріплені, — розповіла Наталія Гуменюк.

Раніше Наталія Гуменюк зазначала, що на півдні України російські загарбники дуже обережні із застосуванням авіації. Наразі вони шукають нові пускові рубежі для атак з повітря.