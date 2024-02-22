Наталія Гуменюк Фото із соцмережі X

На півдні України російські загарбники дуже обережні із застосуванням авіації. Наразі вони шукають нові пускові рубежі для атак з повітря.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

— У зоні нашої відповідальності ворог дуже обережний із застосуванням авіації. Але не припиняє її використання в абсолюті, тому що розуміє, що перевага у повітрі — це те, чим вони ще можуть дотискати, і час від часу спрямовують і керовані авіабомби, як це було застосовано по Чорнобаївці минулої доби, і намагаються проміряти й ракетними ударами навіть з використанням балістики, наземних способів тиску, — зазначила вона.

Що стосується тактичної авіації РФ, додала Наталія Гуменюк, то ворог наразі в пошуку нових пускових рубежів.

— Тому що дійсно є застереження, що максимальне наближення може стати фатальним, — наголосила речниця ОК «Південь».

Також, Наталія Гуменюк раніше зазначала, що об’єкти критичної інфраструктури залишаються для росіян пріоритетом. Тому вони не припиняють енергетичного терору.