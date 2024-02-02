Для РФ залишається приоритетом бити по інфраструктурі України. Ілюстративне фото

Російські окупанти не припиняють енергетичного терору. Об’єкти критичної інфраструктури залишаються для них пріоритетом.

Про це в ефірі телемарафону сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

— Попри те, що у нас наразі на півдні України досить помірна зима, ворог все одно не припиняє енергетичного терору. Обʼєкти критичної інфраструктури залишаються для нього пріоритетом, — зазначила Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти перебувають у своєрідному творчому пошуку нової тактики та використовують ті можливості, які у них є.

— Зокрема, наша бойова робота, до прикладу, по лівобережжю Херсонщини, призвела до втрати чергового пункту боєпостачання. У звʼязку з цим бачимо зниження кількості артилерійських обстрілів, — сказала речниця ОК «Південь».

Також вона додала, що росіяни починають вишукувати інші способи, якими можуть завдати ударів по «наших потужностях».

Нагадає, минулої доби російські війська 279 разів обстріляли Херсонську область. Загинули двоє людей та шість отримали поранення.

Також армія РФ обстріляла Миколаївський та Баштанський райони Миколаївської області.