Знак перед в'їздом у Херсон. Фото з відкритих джерел

Минулої доби російські війська 279 разів обстріляли Херсонську область. Загинули 2 людей та 6 отримали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 279 обстрілів, випустивши 1606 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

«По місту Херсон ворог спрямував 26 снарядів.Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення», — написав Олександр Прокудін.

Також він додав, що російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Миколаївський та Баштанський райони Миколаївської області.