Росіяни на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій.
— На кордоні з Чернігівською і Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, вчиняє обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України, — сказав Дмитро Лиховій.
Водночас, за його словами, українські воїни продовжують активними діями завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
Також речник Генштабу поінформував, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін
— Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено, — підкреслив він.
Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що наступ російської армії в Харківській області триватиме ще кілька днів, після чого розпочнеться нова атака у напрямку Сумської області.
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Росіяни на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій.
— На кордоні з Чернігівською і Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, вчиняє обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України, — сказав Дмитро Лиховій.
Водночас, за його словами, українські воїни продовжують активними діями завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
Також речник Генштабу поінформував, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін
— Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено, — підкреслив він.
Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що наступ російської армії в Харківській області триватиме ще кілька днів, після чого розпочнеться нова атака у напрямку Сумської області.